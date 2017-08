Amstelveen maant aandeelhouders Eneco

Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen wil niet af van zijn aandelen Eneco. Het gemeentebestuur doet een dringend beroep op de gemeenteraden van Rotterdam, Den Haag en Dordrecht om niet de lijn van hun colleges te volgen die wel willen verkopen. De raad van Amstelveen moet overigens ook nog over de kwestie beslissen.

De Amstelveense wethouder Herbert Raat gaf eerder al aan dat de aandelen Eneco liever niet verkoopt. Het concern heeft volgens hem als één van de weinige bedrijven een echt duurzame visie. Alleen als een ruime meerderheid van de aandeelhouders met een verkoop instemt, zal Amstelveen daar nogmaals over nadenken.

Eneco is in handen van in totaal 53 Nederlandse gemeenten. Die kijken naar hun aandeelhouderschap vanwege de recente splitsing van Eneco in een netwerk- en een leverbedrijf. Rotterdam, Den Haag en Dordrecht zijn samen al goed voor meer dan de helft van de aandelen. Amstelveen heeft een belang van nog geen 2 procent.