Google lijkt te buigen voor eis Brussel

Internetgigant Google stopt met het discrimineren van rivalen als internetgebruikers naar producten en diensten zoeken. Een woordvoerder van de Europese Commissie bevestigt dat de Amerikaanse onderneming Brussel daarvan op de hoogte heeft gesteld. Het bedrijf heeft tot 28 september om woorden in daden om te zetten.

Google kreeg in juni een recordboete van 2,42 miljard euro van EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) als straf voor het misbruiken van zijn zoekmachine. Internetsurfers krijgen eerst Google Shopping te zien. Daardoor worden zowel andere aanbieders als de consument benadeeld, stelde de commissie na zeven jaar onderzoek.

Tot eind augustus kreeg moederbedrijf Alphabet de tijd om een oplossing voor te stellen. De deadline verliep middernacht. De woordvoerder wil niet inhoudelijk ingaan op de beoogde aanpassingen.

Vestager sommeerde in juni dat Google zijn ,,illegale praktijken binnen negentig dagen beëindigt”. Als dit na 28 september nog steeds niet het geval blijkt, kan de commissie per dag dat niet aan die eis wordt voldaan een extra boete van 5 procent van de dagomzet opleggen. ,,Die verantwoordelijkheid ligt geheel bij Google.” In Europa vindt 90 procent van alle zoekopdrachten op internet via Google plaats.

Brussel onderzoekt nog andere Google-praktijken die mogelijk tegen de EU-regels zijn. Die draaien om advertenties en oneerlijke concurrentie met zijn mobiele besturingssysteem Android. Google zou fabrikanten en operatoren ertoe verplichten apps te installeren die door Google ontwikkeld zijn, zoals GooglePlay en Google Chrome.