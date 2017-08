Producenten industrie minder positief

Het producentenvertrouwen is in augustus afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Dat bleek woensdag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De vertrouwensindex ging van 6,6 in juli naar 5,4.

Ondernemers in de industrie zijn vooral minder positief over hun orderportefeuille en over de productie in de komende drie maanden. Ondanks twee dalingen op rij ligt het vertrouwen van de industriƫle producenten ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar, dat op 0,7 staat. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde met 9,4 en ruim een jaar later de laagste waarde op min 23,5. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.