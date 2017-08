Postbezorgers vrezen voor baan en condities

Postbezorgers vrezen dat de prijzenslag tussen concurrerende postbedrijven ten koste gaat van werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden van de 50.000 postmedewerkers in Nederland. Vakbond BVPP denkt dat er geen ruimte is voor meer spelers. Dit zou volgens de bond ook eens bij de politiek moeten doorsijpelen.

Momenteel zijn PostNL en Sandd de grote spelers met een landelijk dekkend netwerk op de huidige postmarkt. Volgens de vakbond zou de politiek zich duidelijk moeten uitspreken over de mogelijkheid van andere spelers op de markt. ,,Het ontbreekt aan visie en beleid”, aldus een zegsman van BVPP. ,,In een krimpende markt is geen plaats voor concurrenten. Het enige waar ze dan op kunnen concurreren is de prijs. Dat zal ten koste gaan van het personeel.”

Ook houden bedrijven zich volgens de bond niet aan de regels. Volgens de wet zouden postbedrijven per april minimaal 80 procent van hun postmedewerkers met een arbeidsovereenkomst in dienst moeten hebben. Sandd voldoet hier niet aan, aldus de bond.