Azevêdo begint aan tweede termijn WTO

De Braziliaan Roberto Carvalho de Azevêdo is vrijdag begonnen aan zijn tweede termijn als directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie WTO. Zijn tweede termijn loopt tot 31 augustus 2021.

Azevêdo is de eerste Zuid-Amerikaanse voorzitter van de handelsorganisatie. Begin dit jaar stemden de WTO-leden in met een volgende termijn voor de Braziliaan die sinds 2013 de hoogste baas is bij de organisatie.

Volgens Azevêdo staat het handelssysteem voor stevige uitdagingen, onder meer door protectionistische maatregelen door landen. Hij benadrukte het belang van de WTO-conferentie later dit jaar in Argentinië. Bij de WTO zijn momenteel 164 landen aangesloten, waaronder Nederland.