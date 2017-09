Warner koopt Nederlands label Spinnin’ Records

Warner Music neemt het toonaangevende Nederlandse platenlabel Spinnin’ Records over. Het label wordt als zelfstandige onderneming gerund binnen Warner Music Group door medeoprichter Roger de Graaf, maakte het Nederlandse label bekend.

Met de overname zou een bedrag van 100 miljoen dollar zijn gemoeid, zo meldt muzieknieuwssite Music Business Worldwide op basis van ingewijden.

,,Spinnin’ heeft het perfecte onderkomen gevonden bij Warner Music”, vindt De Graaf. De CEO wil het label verder laten groeien ,,door grotere kansen te creëren voor onze artiesten en hun muziek”.

Het in Hilversum gevestigde Spinnin’ Records is naar eigen zeggen het grootste platenlabel op het gebied van elektronische muziek ter wereld. Onder anderen Fedde Le Grand, Lucas & Steve en Sander van Doorn staan er momenteel onder contract. In het verleden werkte het label samen met dj’s en artiesten als Afrojack, Martin Solveig, Nicky Romero en Tiësto.