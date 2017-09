Geld haven Rotterdam voor aanpak vertragingen

Het Rotterdamse Havenbedrijf maakt 3 miljoen euro beschikbaar om plannen uit te werken om vertragingen bij de containeroverslag op binnenvaartschepen tegen te gaan. Dat is een van de uitkomsten van het overleg dat het havenbedrijf had met belangenverenigingen en marktpartijen.

De laatste tijd kwamen er veel klachten van bedrijven over vertragingen bij de containeroverslag op de binnenvaart. In de Rotterdamse haven leggen steeds grotere containerschepen aan, wat tot forse pieken in de afhandeling van containers leidt. De aan- en afvoer van containers met binnenvaartschepen stagneert daardoor. Deze zomer kwamen daar ook nog de problemen met een hack bij de containerterminals van APM bij.

Alle belanghebbenden zoals verladers, binnenvaart en containerterminals zijn nu met het havenbedrijf om de tafel gegaan om de kwestie te bespreken. Zij zullen nu gaan werken aan oplossingen om de knelpunten weg te nemen. De komende maanden zullen die plannen worden beoordeeld. In november vindt vervolgoverleg plaats.

Topman Allard Castelein van het Rotterdamse Havenbedrijf zei dat er goed en constructief overleg is gevoerd. Het is voor het eerst dat alle belanghebbenden in deze problematiek gezamenlijk de zaak hebben besproken.

Ondernemersvereniging evofenedex had een speciaal meldpunt opgericht voor de problemen met de containeroverslag. De binnenvaart verliest iedere dag 80.000 euro als gevolg van vertragingen, stelt branchevereniging LINc samen met evofenedex in een rapport over het probleem.

De vertragingen leiden ertoe dat veel bedrijven overwegen hun goederen weer per vrachtwagen te laten vervoeren, aldus evofenedex. Dat zou volgens de brancheorganisatie echter een slechte zaak zijn voor de bereikbaarheid van de regio en de duurzaamheid.