Vertrouwen in woningmarkt iets lager

Het vertrouwen in de woningmarkt is in augustus iets gedaald. De slechtere betaalbaarheid en het beperkte aanbod aan koopwoningen is daar de oorzaak van, meldt Vereniging Eigen Huis (VEH). De Eigen Huis Marktindicator, die het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt meet, daalde één punt naar 112.

Het aantal Nederlanders dat vindt dat koophuizen slechter betaalbaar zijn, groeide in het afgelopen jaar van 9 procent naar 40 procent. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat het steeds kleiner wordende aanbod van koopwoningen een probleem is. Iets meer dan een kwart van de Nederlanders ziet de toekomst voor de huizenmarkt nog zonnig is.

De lage rente en de stijgende huizenprijzen houden het vertrouwen nog redelijk in stand. VEH verwacht dat dat vertrouwen afneemt als de rente gaat stijgen.