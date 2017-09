Winstalarm Akzo drukt op Damrak

De Amsterdamse effectenbeurs is vrijdag licht lager aan de handel begonnen. Ook elders in Europa openden de beurzen in het rood na de weinig inspirerende handelssessie op Wall Street. Op het Damrak verwerkten beleggers een winstalarm van verf- en chemiebedrijf AkzoNobel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent in de min op 516,86 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 798,11 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,4 procent.

AkzoNobel zakte 2,7 procent in de AEX. De winstwaarschuwing en het ziekteverlof van financieel directeur Maëlys Castella zijn volgens analist Jos Versteeg van Theodoor Gilissen heftig nieuws. Akzo zag eerder al zijn oververmoeide topman Ton Büchner vertrekken.