‘Vertrouwen beleggers blijft positief’

Het vertrouwen van beleggers is ondanks diverse geopolitieke spanningen en natuurrampen stabiel gebleven. Dat bleek zaterdag uit de beleggersbarometer van onlinebroker BinckBank.

De barometer staat in september met 4,6 op hetzelfde niveau als net voor het begin van de zomervakantie. De indexschaal loopt van min 10 tot plus 10. Ahold Delhaize is favoriet onder beleggers, terwijl Gemalto de lijst van bij voorkeur te verkopen aandelen aanvoert.

Opvallend is de opmars van de medische-pharma-sector als meest populaire beleggingscategorie. Ook de financiële sector heeft in de zomer duidelijk aan populariteit gewonnen.