Betaalpakketten duurder bij ING

ING verhoogt met ingang van 1 januari de prijzen van zijn particuliere betaalpakketten. Klanten met een volledig digitaal Oranjepakket gaan per maand 10 cent meer (1,55 euro per maand) betalen, bij de overige pakketten komt de prijsverhoging volgens de bank neer op enkele dubbeltjes per maand.

ING zegt doorlopend te investeren in verbetering van de dienstverlening en vernieuwing van digitale betaalproducten. Steeds meer klanten bankieren via internet en hun mobiele telefoon. Toegankelijkheid en veiligheid zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.