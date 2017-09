Facebook opent laboratorium in Montreal

Facebook opent een nieuw onderzoekscentrum voor kunstmatige intelligentie in Montreal. Het is het vierde onderzoekscentrum op dit gebied van het sociale netwerk. Facebook investeert 5,7 miljoen dollar (circa 4,8 miljoen euro) in het centrum.

De keuze viel op Montreal door de goede universiteiten in en rond de Canadese stad. Ook zijn er veel start-ups en is er gunstige regelgeving, liet hoofdonderzoeker Yann LeCun van Facebook weten.

Facebook is niet het eerste grote technologiebedrijf dat zich in Montreal vestigt. Eerder dit jaar koos taxi-app Uber ook al voor een vestiging in de Canadese stad.