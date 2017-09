Parijs presenteert taxplan internetgiganten

De Franse minister Bruno Le Maire (Economie en Financiën) denkt veel steun te krijgen voor zijn belastingvoorstel voor internetgiganten. Frankrijk wil dat ondernemingen als Google, Apple, Facebook en Amazon (‘Gafa’) in de EU worden belast in het land waar ze omzet draaien.

Nu betalen de techreuzen winstbelasting in het EU-land waar ze gezeteld zijn. Voor hun hoofdkantoor kiezen ze fiscaal aantrekkelijke landen als Ierland en Luxemburg, terwijl ze enorme omzetten genereren in de andere lidstaten. Die lopen door de vestigingsregel miljarden mis. Le Maire heeft in ieder geval al steun voor zijn ‘Gafa-belasting’ van drie andere grote landen: Duitsland, Italië en Spanje.

,,Dit is een efficiënt voorstel voor een eerlijke belastingbijdrage voor internetbedrijven”, zei Le Maire in Tallinn. In de Estse hoofdstad presenteren de vier hun plan zaterdag aan de EU-collega’s op een informele bijeenkomst van de 28 ministers van Financiën. ,,Ik heb er vertrouwen in dat aan het eind van onze bijeenkomst veel landen zich achter het initiatief hebben geschaard.”