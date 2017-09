CNV komt met fors hogere looneisen in 2018

De tijd dat werknemers bescheiden looneisen bij de CAO-onderhandelingen stellen is volgens Piet Fortuin, voorzitter van de vakbond CNV Vakmensen, voorbij. In Het Financieele Dagblad zegt hij ,,dat in 2018 de eisen voor loonsverhogingen van drie tot vier procent per jaar of tien procent voor drie jaar zullen zijn.”

Volgens hem ,,is dat nodig om de scheefgegroeide verhouding tussen arbeid en kapitaal weer recht te breien en een inhaalslag met de koopkracht te maken.”

,,Het moet afgelopen zijn met de loonmatiging. Er wordt heel goed geld verdiend in Nederland en het is niet meer uit te leggen dat werknemers in zo’n geringe mate meeprofiteren”, zegt Fortuin.

Fortuin voelt zich gesteund door een reeks politici, instituten en economen die de afgelopen maanden opriepen tot een steviger loongroei, schrijft het FD.