82 vliegtuigen Ryanair blijven aan de grond

Luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft zondag in totaal 82 vluchten geschrapt, waaronder één vlucht van en naar Dublin vanaf Schiphol. Het schrappen van vluchten is onderdeel van een programma van zes weken waarbij de Ierse prijsvechter dagelijks veertig tot vijftig vluchten schrapt. Dit weekend zijn dat er meer.

De annuleringen zijn volgens het bedrijf nodig om de ,,punctualiteit van de dienstregeling te verbeteren.” Voor het einde van het jaar moet veel personeel nog een berg achterstallige vakantiedagen opmaken. De top van Ryanair erkent dat ze van de planning een zooitje hebben gemaakt.

Naar schatting worden door de annuleringen de plannen van in totaal 308.000 tot 385.000 reizigers in de war gebracht. Klanten werden kort voor hun vlucht via e-mail op de hoogte gesteld. Ryanair-klanten die een stoel hebben geboekt op een geannuleerde vlucht kunnen deze kosteloos omboeken of hun geld terugvragen.

Zaterdag bleven al tachtig vliegtuigen aan de grond, inclusief een retourtje Dublin-Schiphol.