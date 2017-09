Grote terugroepactie dreigt voor Ford

Automaker Ford moet in de Verenigde Staten mogelijk meer dan een miljoen auto’s naar de garage roepen vanwege een mogelijk lek van uitlaatgassen in de cabine van de voertuigen. Het betreft de meest populaire SUV van de automaker, de Ford Explorer, die al zeven jaar van de band rolt.

Minstens drie ongelukken en 41 gezondheidsklachten sinds juli vorig jaar worden toegeschreven aan de problemen. In sommige gevallen was er sprake van misselijkheid, hoofdpijn en het verliezen van het bewustzijn. Dat zijn allemaal symptomen die overeenkomen met koolmonoxidevergiftiging.

De toezichthouder in de VS begon een jaar geleden al een onderzoek naar de mogelijke problemen en heeft naar eigen zeggen meer dan 2700 klachten ontvangen van autorijders. Dat was voor de organisatie reden om de zaak nog duidelijker tegen het licht te houden, waarmee nu een terugroepactie voor Ford boven de markt hangt.