Brussel: Ryanair moet regels naleven

Vliegtuigmaatschappij Ryanair moet zich houden aan de regels die gelden voor het compenseren van passagiers. Dat stelt de Europese Commissie in reactie op de aankondiging van het Ierse bedrijf om tot eind volgende maand dagelijks vele tientallen vluchten te schrappen, onder meer omdat werknemers nog veel vakantiedagen tegoed hebben. We moeten kijken of Ryanair de rechten van passagiers respecteert, zei een commissiewoordvoerder maandag.

De Belgische consumentenorganisatie Test-Aankoop stelt dat Ryanair passagiers niet correct informeert over hun rechten. Gedupeerden zouden alleen een voorstel krijgen voor terugbetaling of een alternatieve vlucht. ,,Terwijl de betrokken passagiers ook recht hebben op een schadevergoeding wanneer het een annulering van een vlucht betreft die binnen de twee weken gepland staat.”

Het is overigens aan de nationale autoriteiten om de wetgeving te handhaven. Test-Aankoop overweegt samen met Italiaanse, Spaanse en Portugese consumentenorganisaties juridische stappen tegen Ryanair.