Financieel directeur Stefan Dohler vertrekt bij energiebedrijf Vattenfall. De Duitser verruilt het Zweedse moederbedrijf van Nuon voor het Duitse energiebedrijf EWE, waar hij topman wordt. Hij blijft voorlopig nog aan om zijn taken soepel over te kunnen dragen. Vattenfall is nog op zoek naar een opvolger.

Dohler begon in 1998 bij HEW, een Duits energiebedrijf dat later overgenomen werd door Vattenfall. In december vorig jaar werd hij benoemd tot financieel directeur.