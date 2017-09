Hogere opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn de nieuwe handelsweek met winsten begonnen. Daarmee verlengde Wall Street zijn recordreeks die nu al een aantal dagen duurt. Beleggers durven weer meer risico te nemen, nu spanningen rondom Noord-Korea weer wat wegebden. Toch werd over het algemeen rustig aan gedaan in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag.

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn de nieuwe handelsweek met winsten begonnen. Daarmee verlengde Wall Street zijn recordreeks die nu al een aantal dagen duurt. Beleggers durven weer meer risico te nemen, nu spanningen rondom Noord-Korea weer wat wegebden. Toch werd over het algemeen rustig aan gedaan in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag.

