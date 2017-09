Landal GreenParks breidt uit met twee parken

Landal GreenParks krijgt er een nieuw vakantiepark bij met 42 huizen aan het Markermeer in Volendam. Ook in de Duitse badplaats Ostseebad Boltenhagen verrijst een nieuw park met in totaal 113 vakantiewoningen.

De twee nieuwe parken worden gebouwd door Van Wijnen Recreatiebouw. Datzelfde bedrijf neemt de verkoop van de vakantiehuizen aan particuliere investeerders voor zijn rekening. Landal GreenParks wordt verantwoordelijk voor de verhuur en exploitatie. De twee ondernemingen hebben samen al meer vakantieparken gerealiseerd.

Landal GreenParks maakte eerder deze maand al plannen wereldkundig voor een nieuw bungalowpark in Kaatsheuvel, in de buurt van attractiepark De Efteling en Safaripark De Beekse Bergen. Dat park wordt neergezet in samenwerking met Van de Ven Bouw & Ontwikkeling, een dochterbedrijf van VolkerWessels.