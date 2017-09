‘Omslag naar elektrisch rijden gaat hard’

De meeste Europeanen verplaatsen zich over tien of vijftien jaar in een elektrische auto, denkt EU-commissaris Elzbieta Bienkowska (Industrie). ,,Het gaat veel sneller dan we enkele jaren geleden konden voorzien’’, zei ze maandag bij de presentatie van de nieuwe industriestrategie van de EU.

De Europese Commissie wil een snelle overgang naar auto’s met geen of weinig uitstoot. Wijzend op het dieselschandaal zei Bienkowska dat Europese autofabrikanten niet moeten komen met ,,halfslachtige oplossingen’’ en nieuwe investeringen in verbrandingsmotoren. ,,Anders wordt de auto van de toekomst buiten de EU gemaakt.’’

Volgens vicevoorzitter van de commissie Jyrki Katainen gaat het met bedrijfsauto’s nog veel sneller. Hij denkt dat die over vijf jaar elektrisch zijn.

De Europese Commissie presenteert in het najaar haar ‘mobiliteitspakket’, waarin ook veel aandacht is voor elektrisch rijden.