Opnieuw records op Wall Street

De effectenbeurzen in New York zijn maandag opnieuw hoger gesloten. De Dow-Jonesindex en de S&P 500 eindigden daarbij op nieuwe recordstanden. Voor de toonaangevende Dow was het de vijfde recorddag op rij. Beleggers durfden weer risico te nemen, nu spanningen rondom Noord-Korea weer wat zijn weggeëbd.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 22.331,35 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 2503,87 punten, terwijl technologiegraadmeter Nasdaq 0,1 procent aandikte tot 6454,64 punten.

Beleggers keken verder vooruit naar woensdag. Dan neemt de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten, zijn rentebesluit.

Northrop Grumman (plus 3,4 procent) wist de aandacht van beleggers op zich gericht. Het defensieconcern maakte bekend overeenstemming te hebben bereikt over de overname van ruimtevaart- en defensiebedrijf Orbital ATK voor een bedrag van 7,8 miljard dollar. Het aandeel Orbital maakte een koerssprong van ruim 20 procent.

Automaker Ford moet mogelijk meer dan een miljoen auto’s naar de garage roepen omdat uitlaatgassen zouden kunnen doordringen tot in de cabine van de voertuigen. De toezichthouder in de VS begon een jaar geleden al een onderzoek. Het aandeel Ford noteerde een bescheiden plusje van 0,1 procent.

Chipmakers Nvidia en AMD deden het opnieuw goed na koerswinsten op vrijdag en schoten tot 4,5 procent omhoog.

Verzekeraars verwerkten ramingen over de schade die orkaan Irma aanrichtte. Kredietbeoordelaar Fitch schat dat Irma de Amerikaanse verzekeraars tussen de 25 miljard en 50 miljard dollar gaat kosten. Cruisemaatschappijen gingen weer omlaag nu opnieuw een orkaan op de Cariben afkomt. ‘Maria’ zou tot minder boekingen kunnen leiden. Royal Caribbean, Carnival en Norwegian Cruise Lines verloren tot 1,8 procent.

De euro was 1,1953 dollar waard, tegen 1,1950 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse ruwe olie stond vlak op 49,89 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 55,45 dollar per vat.