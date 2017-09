Gemalto leidt groene AEX

De effectenbeurs aan het Amsterdamse Damrak ging maandag over een breed front omhoog. Ook de andere Europese beurzen stonden in het groen na de nieuwe recordstanden op Wall Street. Beleggers kijken deze week vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent in de plus op 529,60 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 814,70 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt kregen er tot 0,7 procent bij.

Grootste stijger in de AEX was digitaal beveiliger Gemalto met een winst van 1,3 procent. Tankopslagbedrijf Vopak, verzekeraar NN Group en telecomconcern KPN volgden met plussen van 1,1 procent. Biotechnologiebedrijf Galapagos was de enige daler met een min van 0,5 procent.

ABN AMRO won 0,8 procent. Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) is positiever over de vooruitzichten van verschillende Nederlandse banken, waaronder ABN AMRO.

In de MidKap stonden technologiegroep TKH en kunstmestproducent OCI bovenaan met plussen van 2,6 procent. Grootste daler was voedingsbedrijf Wessanen met een verlies van 1,7 procent, na een adviesverlaging door Berenberg.

Corbion klom 0,6 procent. De producent van voedingsingrediënten en bioplastic heeft een veiling gewonnen om het failliete Amerikaanse bedrijf TerraVia over te nemen. Corbion bracht een bod uit van 20 miljoen dollar in contanten.

In Dublin zakte Ryanair meer dan 3 procent. De Ierse prijsvechter schrapte afgelopen weekeinde ruim 160 vluchten en gaat de komende zes weken dagelijks veertig tot vijftig vluchten schrappen omdat veel personeel voor het einde van het jaar nog een berg achterstallige vakantiedagen moet opmaken. De top van Ryanair erkent dat ze van de planning een zooitje hebben gemaakt.

ThyssenKrupp won 0,1 procent in Frankfurt. Werknemers van het Duitse staal- en industrieconcern gaan komende vrijdag demonstreren tegen een mogelijke fusie van de Europese staalactiviteiten van het bedrijf met die van Tata Steel, het Indiase moederconcern van het voormalige Hoogovens in IJmuiden.

De euro was 1,1925 dollar waard, tegen 1,1959 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse ruwe olie werd 0,4 procent duurder op 50,07 dollar. Brentolie kostte een fractie minder op 55,60 dollar per vat.