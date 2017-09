Protest bij ThyssenKrupp tegen fusie met Tata

Werknemers van het Duitse staal- en industrieconcern ThyssenKrupp gaan komende vrijdag demonstreren tegen een mogelijke fusie van de Europese staalactiviteiten van het bedrijf met die van Tata Steel, het Indiase moederconcern van het voormalige Hoogovens in IJmuiden.

De demonstratie in Bochum is georganiseerd door de vakbond IG Metall en de ondernemingsraad van ThyssenKrupp. Naar verwachting komen duizenden werknemers opdagen. Er wordt gevreesd voor groot banenverlies en het sluiten van vestigingen als er een fusie komt van de Europese staaldivisies van ThyssenKrupp en Tata Steel. Ook in IJmuiden is er veel weerstand tegen een samengaan.

ThyssenKrupp praat al meer dan een jaar met Tata over een combinatie. Onlangs nam Tata een belangrijke horde voor een fusie door een pensioendeal te sluiten in Groot-Brittanniƫ. De raad van commissarissen van ThyssenKrupp gaat zaterdag vergaderen over een samengaan met Tata. Mogelijk kan spoedig een deal worden gesloten.

Ook de aandeelhouders van ThyssenKrupp roeren zich in de kwestie met Tata Steel. De Duitse beleggersvereniging DSW wil dat een mogelijke deal wordt voorgelegd aan de aandeelhouders. Volgens DSW is er nog veel onduidelijkheid over de voordelen van een eventuele fusie van de staaldivisies van ThyssenKrupp en Tata.