In Nederland zijn de afgelopen maand weer meer woningen verkocht in vergelijking met augustus 2016. Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster.

In totaal wisselden in augustus 20.780 huizen van eigenaar. Daarmee steeg de verkoop op jaarbasis met 4 procent. De verkoop van appartementen daalde met 0,6 procent. De stijging bij vrijstaande woningen was met bijna 14 procent het sterkst.

Noord-Holland was de enige provincie waar afgelopen maand minder huizen verkocht werden, in vergelijking met een jaar eerder. In Flevoland ging de verkoop het sterkst omhoog.

Op maandbasis nam de woningverkoop in augustus ook met 4 procent toe. De verkoop van appartementen steeg op maandbasis met 7,4 procent. Twee-onder-een-kap woningen bleken minder van eigenaar te wisselen.

Het aantal executieveilingen kwam vorige maand uit op 85. Op jaarbasis was daarmee sprake van een daling met bijna 44 procent.