‘Boekwinkelketen Bruna dieptepunt voorbij’

Boekwinkelketen Bruna lijkt na enkele zware jaren waarin verlies op verlies werd gestapeld het dieptepunt achter zich te hebben gelaten. Volgens een woordvoerster van het concern zijn de prestaties dit jaar verbeterd en is er geen reden bezorgd te zijn over de toekomst van Bruna.

In de jaarrekening over 2016 meldt de keten wederom een verlies van circa 7 miljoen euro, net als een jaar eerder. Verder was het eigen vermogen van de keten eind 2016 6,6 miljoen euro negatief. Bruna kreeg van aandeelhouder ING extra krediet, waar overigens nog geen gebruik van is gemaakt. Ook dit jaar lukt het Bruna naar verwachting nog niet om zwarte cijfers te schrijven. Toch zijn de resultaten volgens de zegsvrouw dit jaar verbeterd, geholpen door veranderingen in het assortiment en door uitbreiding van het winkelbestand.

Bruna staat sinds begin september onder leiding van George Steur. Bij zijn aanstelling beloofde hij de keten weerbaarder te maken en te laten groeien. Het bedrijf greep onder meer in op het hoofdkantoor waar de kosten fors naar beneden werden gebracht.

De omzet van de winkels daalde vorig jaar met krap 10 procent, vooral door een afname van het aantal winkels. Deuren van niet-renderende winkels werden gesloten. Ook stopte een aantal franchisenemers. Momenteel telt Bruna circa driehonderd winkels.

In het jaarverslag valt ook te lezen dat de resultaten van digitaal platform Bliyoo, waar consumenten voor een vast bedrag onbeperkt boeken en tijdschriften kunnen lezen, achterbleven bij de verwachtingen. Het ,,all-you-can-read” concept wordt door Bruna niet meer gezien als speerpunt van groei. Ook andere initiatieven bleken weinig succesvol en zijn beĆ«indigd.

Verder merkt Bruna op dat er nog wel risico’s zijn die de resultaten kunnen drukken. Zo kunnen nieuwe afspraken met leveranciers negatief uitpakken voor de onderneming. Ook groeit het winkelnetwerk mogelijk minder hard dan voorzien waardoor mogelijk ook de beoogde ,,kernomzet” niet wordt gehaald.