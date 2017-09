Licht positief Wall Street wacht op Fed

De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street kropen dinsdag verder omhoog, na de recordstanden van een dag eerder. De uitslagen bleven wel beperkt, mede doordat beleggers wachten op het rentebesluit op woensdag van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken.

De Dow-Jonesindex met daarin de dertig belangrijkste beursfondsen eindigde 0,2 procent in de plus op 22.370,80 punten. De brede S&P 500 ging 0,1 procent vooruit tot 2506,65 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg eveneens 0,1 procent, tot 6461,32 punten.

Beleggers leken de schouders op te halen over dreigende taal van president Donald Trump aan het adres van Noord-Korea. Als dat land doorgaat met het maken van kernwapens en de Verenigde Staten dwingt zichzelf of zijn bondgenoten te verdedigen, dan riskeert het totale vernietiging, zei Trump bij de Verenigde Naties.

Bij de hoofdfondsen was telecomconcern Verizon de sterkste stijger met een plus van 2,6 procent. Creditcardmaatschappij American Express won 1,3 procent. De laatste stek in de Dow was voor zorgverzekeraar UnitedHealth, die 1,8 procent verloor.

Kredietbureau Equifax staat opnieuw in de belangstelling. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een onderzoek begonnen naar een groot beveiligingslek waardoor hackers toegang kregen tot de persoonlijke gegevens van 143 miljoen Amerikanen. Het aandeel krabbelde desondanks 0,5 procent op.

De telecomaanbieders Sprint en T-Mobile US kregen er respectievelijk 6,8 en 5,9 procent bij. De twee ondernemingen zijn volgens verscheidene Amerikaanse media opnieuw in gesprek over een mogelijke fusie.

Verder zorgen advieswijzigingen voor wat koersbewegingen. Analisten lieten zich negatiever uit over Tesla. De fabrikant van elektrische auto’s verloor daarop 2,6 procent. Modeconcern Michael Kors profiteerde juist van een gunstig analistenrapport en werd 3,4 procent meer waard.

De euro was aan het einde van de New Yorkse beurshandel 1,1995 dollar waard. Bij het scheiden van de markt in Europa eerder op de dag was dat 1,1980 dollar. De prijs van Amerikaanse ruwe olie daalde 0,6 procent tot 49,61 dollar per vat. Voor een vat Brentolie werd 55,21 dollar afgerekend, een daling van 0,5 procent.