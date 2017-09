Recordomzet voor softwaremaker Adobe

Het Amerikaanse softwarebedrijf Adobe Systems, vooral bekend dankzij programma’s als Photoshop en Adobe Reader, heeft afgelopen kwartaal een recordomzet in de boeken gezet. De verkopen namen met meer dan een kwart toe, vooral dankzij een sterke vraag naar clouddiensten.

Adobe behaalde in het derde kwartaal een omzet van 1,8 miljard dollar (1,5 miljard euro). Dat is ruim een kwart meer dan een jaar eerder. De nettowinst ging met bijna de helft omhoog tot een slordige 420 miljoen dollar. Afgezien van eenmalige posten is het resultaat beter dan door Bloomberg gepolste analisten in doorsnee hadden voorspeld.