Terugroepactie Fiat Chrysler om brandgevaar

Fiat Chrysler roept bijna een half miljoen wagens van zijn truckmerk RAM terug naar de garage. Door een defecte waterpomp is mogelijk sprake van brandgevaar, doordat de motor oververhit kan raken.

Het overgrote deel van de auto’s die terug moeten naar de garage, is in de Verenigde Staten of Canada verkocht. Minder dan 4500 wagens zijn verkocht buiten Noord-Amerika. Het gaat om dieseltrucks van twee verschillende types die tussen 2013 en 2017 zijn gebouwd.

Voor zover bekend zijn door het euvel geen ongelukken gebeurd waardoor mensen zijn overleden of gewond zijn geraakt.