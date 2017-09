Weinig beweging op afwachtende beurzen

De Europese aandelenbeurzen bleven dinsdag dicht bij huis. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve op woensdag. Op het Damrak kreeg Heineken een dreun nadat Femsa een deel van zijn belang in de bierbrouwer van de hand deed.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de min op 528,66 punten. De MidKap leverde ook 0,1 procent in, tot 815,83 punten. De Duitse DAX daalde 0,1 procent. De beurzen in Parijs en Londen wonnen 0,1 en 0,2 procent.

Heineken bungelde onderaan de AEX met een verlies van 3,5 procent. Fomento Economico Mexicano (Femsa) verkocht een belang van zo’n 5 procent in bierbrouwer. De verkoop leverde 2,5 miljard euro op. Femsa verwierf de aandelen toen Heineken in 2010 de biertak van de Mexicanen kocht en heeft na de verkoop nog een belang van 8,6 procent in de brouwer.

Koploper bij de hoofdfondsen was biotechnologiebedrijf Galapagos met een plus van meer dan 1 procent. Chipmachinemaker ASML en oliedienstverlener SBM Offshore volgden met winsten van 0,8 procent.

In de MidKap duikelde Intertrust ruim 4 procent. Het trustkantoor ziet zijn financieel directeur Maarten de Vries vertrekken naar het verf- en chemieconcern AkzoNobel (min 0,4 procent). De Vries vervangt per 1 januari 2018 Maƫlys Castella, die eerder deze maand met ziekteverlof ging. Sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven was chiptoeleverancier Besi met een winst van 1,9 procent.

Op de lokale markt zette Pharming de opmars voort met een plus van 8,7 procent. Maandag won het aandeel al bijna 20 procent. De Amerikaanse toezichthouder FDA noemde het medicijn Ruconest van de biotechnoloog een van in totaal vier middelen die een goede vervanging zijn voor het door leveringsproblemen getroffen product Cinryze.

In Brussel daalde Solvay 1,5 procent. Het Belgische chemieconcern verkoopt zijn polyamide-activiteiten voor 1,6 miljard euro aan het Duitse BASF (plus 0,2 procent). Het bedrijf maakte verder bekend zijn vooruitzichten voor 2017 bij te stellen, vanwege de verkoop van het onderdeel en wisselkoerseffecten.

De euro stond op 1,1987 dollar, tegen 1,1950 dollar op een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 50,25 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 55,67 dollar per vat.