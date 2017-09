CNV scherp op regelingen voor personeel Tata

Vakbond CNV zal zich hard maken voor goede regelingen voor eventueel boventallig verklaard personeel bij Tata Steel in IJmuiden. Dat meldde een woordvoerder van de bond in een reactie op de voorgenomen fusie tussen de Europese tak van Tata Steel en het Duitse Thyssenkrupp, waardoor in totaal in Europa 4000 mensen hun baan verliezen. De exacte gevolgen voor het personeelsbestand in IJmuiden zijn nog niet duidelijk.

Volgens CNV is de voorgenomen banenreductie bij Tata en Thyssenkrupp, inherent aan fusies van grote bedrijven. Het is logisch dat gekeken wordt naar kostenvoordelen, aldus de bond, die naar eigen zeggen klaarstaat voor het personeel. ,,Kom maar door met regelingen en geld”, aldus de zegsman.

Verder wijst CNV erop dat een fusie mogelijk zelfs het beste is voor de toekomst van de bedrijven, maar dat er voor nu te weinig informatie voorhanden is om daarover een mening te vormen. ,,We weten ook niet wat er gebeurt met IJmuiden als de fusie er niet komt”, aldus CNV.