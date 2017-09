Finnen willen Uniper overnemen van E.ON

Het Finse energieconcern Fortum wil zijn Duitse branchegenoot E.ON definitief afhelpen van zijn kolen- en gascentrales, die vorig jaar al apart werden gezet onder de naam Uniper. De Finnen willen het minderheidsbelang van E.ON kopen en een bod doen op de overige aandelen, die verhandeld worden op de beurs in Frankfurt.

Zowel voor het belang van E.ON als voor de overige stukken denkt Fortum aan een biedprijs van 22 euro per aandeel. Daarmee zou de overname in totaal ruim 8 miljard euro gaan kosten. De onderhandelingen zijn evenwel nog niet afgerond. Bij de afsplitsing vorig jaar bracht E.ON een belang van ruim 53 procent in Uniper naar de beurs voor 10 euro per aandeel.

E.ON neemt afscheid van ouderwetse energievormen omdat de Duitse overheid juist de opwekking van stroom uit hernieuwbare bronnen als wind en zon stimuleert. Daardoor staan de verdiensten uit kolen- en gascentrales al enkele jaren flink onder druk. Ook branchegenoot RWE splitste zich om die reden vorig jaar op.

Het in Düsseldorf gevestigde Uniper is eigenaar van een aantal gas- en kolencentrales in Nederland, in Den Haag, Leiden en Rotterdam. De elektriciteit die daar wordt opgewekt, wordt nu nog verkocht onder de merknaam E.ON. Het bedrijf is daarnaast actief in onder meer Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Rusland.