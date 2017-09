FNV sluit acties IJmuiden niet uit

Vakbond FNV sluit niet uit dat werknemers van Tata Steel in IJmuiden in actie komen tegen de voorgenomen fusie tussen de Europese tak van Tata Steel en Thyssenkrupp. Vooral banenverlies is voor de bond reden om de werknemers tot protest te manen.

FNV erkent dat de exacte impact van de fusie op de werkgelegenheid in IJmuiden, maar ook andere productielocaties niet duidelijk is. ,,Maar wij zullen er alles aan doen om banenverlies te voorkomen”, zo klinkt het.

FNV maakt zich ook zorgen de zeggenschap van de Nederlanders. De vestiging in IJmuiden heeft volgens de bond nu een eigen beslissingsbevoegdheid over beleid en investeringen en beschikt daarnaast over een uitstekende onderzoeksafdeling.