‘Gedwongen ontslagen bij Tata te vermijden’

De aanstaande reorganisatie bij Tata Steel Europe als gevolg van de op handen zijnde fusie met ThyssenKrupp kan mogelijk zonder gedwongen ontslagen. Dat zei topman Hans Fischer van de Europese tak van Tata in een toelichting op de fusieplannen.

Tata kondigde aan het personeelsbestand met circa 2000 banen op verschillende locaties te zullen inkrimpen. Daarbij verliezen zowel mensen bij ondersteunende diensten als mensen bij de productietak mogelijk hun baan. Enerzijds zal een deel van de reductie lopen via natuurlijk verloop. Daarnaast worden mogelijk een aantal niet-kernonderdelen van Tata verkocht, waarmee personeel dan ook overgaat naar de nieuwe eigenaar.

Volgens Fischer is het zaak om personeelsvertegenwoordigers en vakbonden, die geschokt waren over de banenreductie, snel over de te nemen stappen te informeren. Fischer sprak van ,,een misverstand” dat uit de wereld moet worden geholpen. ,,Het moment is nu gekomen om vakbonden en personeel mee te nemen in het proces.”

De voordelen van de fusie worden geraamd op 400 miljoen tot 600 miljoen euro. Dat komt onder meer door de overlap van functies waarop kan worden bespaard. Daarnaast verwacht het gecombineerde bedrijf inkoopvoordelen te zullen behalen en bepaalde productie-eenheden te stroomlijnen. Volgens Fischer blijft in IJmuiden onder meer een ,,zeer sterke” onderzoeksfaciliteit bestaan.

Hij wil desgevraagd niet speculeren over het eventueel mislukken van de onderhandelingen en wat dat zou betekenen voor de productielocatie in IJmuiden, die volgens Tata zeer winstgevend en efficiƫnt is.