‘Interesse UniCredit in overname Commerzbank’

De grootste bank van Italië, UniCredit, heeft interesse in een overname van Commerzbank, de tweede bank van Duitsland. Dat meldden ingewijden rond de zaak aan persbureau Reuters.

Naar verluidt heeft UniCredit de Duitse overheid geïnformeerd over zijn interesse in Commerzbank. De Duitse staat is de grootste aandeelhouder van Commerzbank met een belang van 15 procent. De transactie zou waarschijnlijk geheel in aandelen worden afgehandeld en kan plaatsvinden nadat UniCredit klaar is met zijn herstructurering over de komende twee jaar.

Als UniCredit en Commerzbank inderdaad samengaan, ontstaat één van de grootste banken van Europa. De marktwaarde van Commerzbank bedraagt momenteel circa 13,6 miljard euro en die van UniCredit is bijna 39 miljard euro.

Commerzbank is momenteel bezig met een ingrijpende reorganisatie, waarbij duizenden banen worden geschrapt. In 2009 moest de bank van de ondergang worden gered door de Duitse overheid met een miljardeninjectie. Ook andere partijen zouden volgens de bronnen interesse hebben getoond in Commerzbank.

Op de beurs in Frankfurt ging het aandeel Commerzbank woensdag omhoog na de overnamegeruchten. Op de beurs in Milaan liet de koers van UniCredit juist een daling zien.