Knot: reden voor steunaankopen ECB verdwenen

De economische situatie in het eurogebied is de laatste tijd zo sterk verbeterd, dat de rechtvaardiging achter het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) eigenlijk is verdwenen. Dat heeft president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) gezegd tijdens een toespraak in Brussel.

De ECB begon in 2015 met het opkopen van schuldpapier. Op die manier werd ruimte gecreƫerd voor meer investeringen door het bedrijfsleven en hogere bestedingen door consumenten. Dat moest de zeer lage inflatie een impuls geven en voorkomen dat het eurogebied in een neerwaartse prijsspiraal terecht zou komen.

Inmiddels zijn de financiĆ«le markten tot rust gekomen en zijn de economische vooruitzichten flink opgeklaard. Het risico van deflatie is er niet meer. ,,Zodoende is de belangrijkste rechtvaardiging van schuldaankopen door de centrale bank verdwenen”, aldus Knot.

De baas van DNB geldt al langer als een criticus van het ruime rente- en opkoopbeleid van de ECB en waarschuwde al eerder voor schadelijke bijwerkingen op de economie, zoals de lage rente op leningen en spaargeld. Als het opkoopprogramma eind dit jaar afloopt, moet wat hem betreft snel koers worden gezet richting een normaler monetair beleid.

Dat de ECB daarbij een aantal hordes te nemen heeft, valt volgens Knot niet te ontkennen. ,,Maar ik zie geen reden daar al te dramatisch over te doen”, zei hij. Ook in de afbouwfase blijft het ECB-beleid de economie ondersteunen. En de recente waardestijging van de euro, die door sommigen gezien wordt als een nieuw risico voor de prijsstabiliteit, kan volgens Knot ook beschouwd worden als een teken van vertrouwen in de kracht en stabiliteit van de eurozone.