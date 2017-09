‘Komst staalhoofdkantoor goed voor Nederland’

De komst van het hoofdkantoor van de Europese activiteiten van Tata Steel en ThyssenKrupp naar Amsterdam is een opsteker voor Nederland. Dat zegt werkgeversorganisatie VNO-NCW in reactie op de aankondiging van de fusie van de twee staalbedrijven.

Het hoofdkantoor brengt hoogwaardige banen en een belangrijk beslissingscentrum naar ons land, zegt voorzitter Hans de Boer. Daarnaast is het ook ,,een erkenning van het goede Nederlandse vestigingsklimaat”.

De Boer benadrukt wel dat het met de fusie van belang is dat de Nederlandse tak van het fusiebedrijf, het voormalige Hoogovens in IJmuiden, zich autonoom kan ontwikkelen. Hij wijst daarbij op het economische belang van het bedrijf in Nederland met zijn 10.000 werknemers en zijn voortrekkersrol op de vlakken van duurzaamheid en innovatie.