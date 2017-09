Rutte blij met fusie Tata en ThyssenKrupp

Minister-president Mark Rutte noemt de vestiging van het nieuwe gezamenlijke hoofdkantoor van Tata Steel en ThyssenKrupp goed nieuws voor Nederland. Dat liet hij via Twitter weten in reactie op het samengaan van de Europese activiteiten van de twee staalbedrijven.

De premier was ook positief over het voortzetten van de Nederlandse activiteiten van het nieuwe fusiebedrijf in IJmuiden bij het voormalige Hoogovens. ,,Dit versterkt de leidende rol van Tata Steel IJmuiden als een van de meest efficiënte en duurzame staalfabrieken ter wereld.”

Minister van Economische Zaken Henk Kamp sluit zich daar in grote lijnen bij aan en zegt de toekomst van Tata Steel in IJmuiden met vertrouwen tegemoet te zien. Hij wijst erop dat de onderzoekstak van Tata Steel in Nederland blijft en dat IJmuiden ,,voldoende mogelijkheden houdt om continuïteit te garanderen en investeringsmogelijkheden te creëren”.

Kamp ziet daarnaast voordelen voor de efficiëntie en levensduur voor de Europese staalindustrie. ,,Zonder deze combinatie waren bij de individuele bedrijven mogelijk nog meer banen verloren gegaan.”