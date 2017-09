‘Seinen IJmuiden op rood voor staalfusie’

Het personeel van Tata Steel in IJmuiden ziet niets in de voorgenomen fusie van de Europese tak van Tata Steel en het Duitse ThyssenKrupp. Dat komt onder meer doordat nog niet bekend is wat de fusie betekent voor de werkgelegenheid bij de voormalige Hoogovens. Volgens voorzitter van de centrale ondernemingsraad Frits van Wieringen staan, gelet op de informatie die nu voorhanden is, in IJmuiden alle ,,seinen op rood”.

Tata Steel zou volgens hem hebben bevestigd dat in Nederland sprake zal zijn van een ,,fors banenverlies.” Hij had woensdagmorgen overleg met de leiding van Tata Nederland. Van Wieringen was al bevreesd dat de fusie gepaard zou gaan met het schrappen van banen. In totaal verdwijnen er 2000 banen bij Tata Steel in Europa en 2000 bij ThyssenKrupp. Van Wieringen benadrukt dat altijd is ontkend dat een samengaan gepaard zou gaan met ontslagen. ,,Maar dat gebeurt nu dus wel.”

De ondernemingsraad verwacht een ,,spijkerhard gevecht” over banen tussen Nederland en Duitsland. Het orgaan spreekt van een herhaling van de strijd die er was bij de vorming van voorloper Corus en later bij de overname door Tata. ,,De afgelopen jaren heeft Tata Steel in Europa met vallen en opstaan geprobeerd de enorme problemen van de divisie in het Verenigd Koninkrijk op te lossen. En nu worden we in IJmuiden weer in een onzeker avontuur gestort”, aldus de voorzitter.

Volgens Van Wieringen zijn er nog wel meer zaken niet duidelijk en is er volgens hem nog een ,,lange weg te gaan” alvorens de fusie een feit is. Zo is er nog geen businessplan bekend en ontbreekt het aan een financiĆ«le onderbouwing. Ook de toekomst van het staalbedrijf is volgens de voorzitter van de ondernemingsraad nog ongewis.

ThyssenKrupp zou volgens Van Wieringen ooit hebben geroepen eigenlijk niets in staal te zien. ,,Wat als de Duitsers op korte termijn besluiten om weer uit de joint venture te stappen. Wat betekent dat voor de toekomst van het bedrijf”, vraagt hij zich hardop af. ,,Met wat we nu weten, zullen wij de fusieplannen zeker niet steunen.”