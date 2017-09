Tata en ThyssenKrupp gaan samen in Europa

Het Indiase Tata Steel, het moederbedrijf van de staalfabriek in IJmuiden, en het Duitse Thyssenkrupp hebben een intentieovereenkomst gesloten over het samengaan van hun Europese staalactiviteiten. Dat werd woensdag bekendgemaakt. Het hoofdkantoor van de joint venture, dat de naam thyssenkrupp Tata Steel zal krijgen, komt in de regio Amsterdam.

Het gecombineerde bedrijf heeft een jaaromzet van circa 15 miljard euro en er werken circa 48.000 mensen. Het proces gaat nu de fase van boekenonderzoek en het uitonderhandelen van een definitieve deal in.

Als gevolg van de fusie zullen naar verwachting circa 4000 mensen hun baan verliezen, gelijk verdeeld over de twee bedrijven. De helft daarvan betreft ondersteunend personeel en de andere helft productiemedewerkers. Of en hoeveel banen er in IJmuiden op de tocht staan, werd niet gedefinieerd.

Volgens een woordvoerder van Tata Nederland is geenszins zeker of en in hoeverre de reorganisatie gepaard zal gaan met gedwongen ontslagen, omdat het bedrijf een behoorlijk natuurlijk verloop kent. Dat komt ook door vergrijzing bij het personeel. Eventuele ontslagen in IJmuiden zullen volgens de zegsman in overleg met bonden en personeel worden afgewikkeld.

In Nederland werken circa 10.000 werknemers voor Tata Steel. Daarnaast zijn er 7000 mensen werkzaam in het Verenigd Koninkrijk en nog eens 4000 elders in Europa. Naar verwachting zal op alle locaties gesneden worden.

De kostenvoordelen worden geraamd op structureel 400 miljoen tot 600 miljoen euro. Onder meer de commerciƫle divisies, onderzoeksafdelingen en andere ondersteunende diensten zullen worden samengebracht. Later wordt ook gekeken hoe de capaciteit en de faciliteiten van de staalfabrieken in IJmuiden, Duisburg en Port Talbot kunnen worden verbeterd.

De bedrijven hopen de definitieve deal begin volgend jaar te ondertekenen. De fusie moet eind 2018 worden afgerond. Daarbij zijn de bedrijven ook nog afhankelijk van goedkeuring door de betreffende autoriteiten.

Tata en ThyssenKrupp waren tijden in onderhandeling over een samenvoeging van hun Europese staaldivisies. Er was veel weerstand tegen uit vrees voor grootschalig banenverlies.