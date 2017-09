Toezicht op financiële markten moet beter

De Europese Commissie wil het toezicht op de financiële markten verbeteren. Volgens EU-commissaris Valdis Dombrovskis (Kapitaalmarktunie) verandert de financiële sector snel, met een explosieve groei in technologie en groene financiering. ,,De EU moet zorgen voorop te lopen en niet erachteraan.”

De commissie stelt een pakket maatregelen voor die de rol en juridische basis van de Europese toezichthouders in de sector versterken. Het gaat om de Europese Bankautoriteit (EBA), de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA).

Deze organisaties werden tijdens de financiële crisis opgezet om risico’s in de sector op te sporen om soortgelijke toestanden in de toekomst te vermijden. Zo test de EBA of banken tegen een stootje kunnen, de stresstesten. Brussel stelt onder meer voor dat ook de andere twee in hun sector stresstesten kunnen uitvoeren.