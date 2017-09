Toshiba verkoopt chiptak aan Bain

Het Japanse technologiebedrijf Toshiba heeft overeenstemming bereikt met een consortium onder leiding van investesteerder Bain Capital over de verkoop van zijn divisie voor geheugenchips. Met de deal is een bedrag van 2 biljoen yen, een kleine 15 miljard euro, gemoeid, maakte Toshiba bekend.

Of de soap rond de verkoop van de chiptak daarmee helemaal klaar is, is nog de vraag. De Amerikaanse partner Western Digital is naar de rechter gestapt in een poging een verkoop tegen te houden. De maker van computergeheugen wilde samen met een andere investeerder zelf de divisie van Toshiba inlijven. Toshiba zegt de verkoop door te zetten zelfs als de rechter Western Digital gelijk geeft.

Toshiba is met Bain overeengekomen alle aandelen in de chiptak te verkopen. Daarnaast investeren de Japanners zelf 350 miljard yen in de divisie.

De verkoop van de chipdivisie was nodig, omdat Toshiba dringend geld nodig had wegens een miljardenafschrijving op zijn Amerikaanse nucleaire divisie. Die zorgt voor een fors gat op de balans van de onderneming. Als de problemen niet tijdig zouden worden opgelost dan dreigde Toshiba zijn beursnotering in Tokio kwijt te raken.