Wall Street omhoog na rentebesluit Fed

De aandelenmarkten in New York gingen woensdag overwegend licht omhoog, na het besluit van de Federal Reserve om de rente onveranderd te laten. Verder herhaalde de Amerikaanse koepel van centrale banken de verwachting dat de rente dit jaar nog één keer verhoogd zal worden en werd gemeld dat in oktober wordt begonnen met de afbouw van zijn omvangrijke balans.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 22.412,59 punten en de brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2508,24 punten. Daarmee werden de recordstanden verder aangescherpt. De technologiegraadmeter Nasdaq zakte echter 0,1 procent tot 6456,04 punten.

Het besluit de rente te handhaven was algemeen verwacht op de financiële markten. Waarschijnlijk wordt in december de rente verder opgekrikt. De Fed gaf opnieuw aan dat de rente geleidelijk zal worden verhoogd, met waarschijnlijk drie stappen volgend jaar.

FedEx won ruim 2 procent ondanks teleurstellende kwartaalcijfers. De pakketbezorger had veel last van een cyberaanval die afgelopen zomer zijn Nederlandse dochterbedrijf TNT trof. Het bedrijf zag zich daardoor ook gedwongen zijn winstverwachting voor het gehele boekjaar te verlagen.

Softwarebedrijf Adobe Systems daarentegen presenteerde kwartaalresultaten die de verwachtingen van analisten overtroffen. Het aandeel daalde echter 4,2 procent.

De cijfers van voedingsmiddelenbedrijf General Mills, met bekende merken als Häagen-Dazs, Cheerios en Bugles, vielen slecht bij beleggers en het aandeel dook bijna 6 procent in het rood. Ook sanitairketen Bed Bath & Beyond kwam met tegenvallende cijfers en kelderde 16 procent.

Computergeheugenmaker Western Digital moest een verlies van 4 procent slikken. Het Japanse Toshiba maakte bekend zijn chiptak aan een consortium onder leiding van investeerder Bain te verkopen, en dus niet aan tegenstrever Western Digital.

Verder werd bekend dat de verkoop van bestaande woningen in de VS in augustus naar het laagste niveau is gedaald in een jaar. Dat had mede te maken met orkaan Harvey die huishield in de regio Houston.

De euro was 1,1893 dollar waard, tegen 1,1998 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 1,9 procent duurder op 50,41 dollar. Brentolie kostte 2 procent meer op 56,26 dollar per vat.