Banken favoriet op Europese beurzen

De Europese beurzen gingen donderdag licht omhoog, nadat de Amerikaanse Federal Reserve hintte op een renteverhoging in december. Vooral de Europese banken waren in trek vanwege overnamegeruchten in de sector.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent hoger op 529,55 punten. De MidKap stond onveranderd op 813,89 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt stegen 0,1 en 0,3 procent. Parijs won 0,6 procent onder aanvoering van de bankaandelen.

In Frankfurt bleef Commerzbank (plus 3,7 procent) profiteren van overnamespeculatie. UniCredit (plus 2,4 procent), de grootste bank van Italië, heeft volgens ingewijden interesse in een overname van de tweede bank van Duitsland. Het Duitse weekblad WirtschaftsWoche meldde echter dat de Duitse overheid meer heil ziet in een fusie tussen Commerzbank en het Franse BNP Paribas (plus 1,6 procent).

Ook andere Europese banken deden goede zaken. In Parijs wonnen Crédit Agricole en Société Générale 1,7 en 2,4 procent. Deutsche Bank kreeg er in Frankfurt 3,1 procent bij.

Op het Damrak werd de AEX aangevoerd door de financiële bedrijven Aegon, ING en NN Group met winsten van rond 1,5 procent. Olie- en gasconcern Shell stond eveneens in de kopgroep met een plus van 1,1 procent. Staalfabrikant ArcelorMittal stond onderaan met een verlies van 1,4 procent.

De MidKap werd aangevoerd door kunstmestproducent OCI met een plus van ruim 3 procent. Roestvrijstaalmaker Aperam sloot de rij met een min van 1,2 procent.

Hannover Re daalde 0,1 procent. De Duitse herverzekeraar zal zijn winstdoel voor dit jaar mogelijk niet halen als gevolg van forse schade door verschillende natuurrampen. Eerder gaf de grotere branchegenoot Munich Re (plus 1,1 procent) ook al een winstwaarschuwing vanwege de orkanen Harvey en Irma.

De euro was 1,1914 dollar waard, tegen 1,1998 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 50,51 dollar. Brentolie zakte 0,3 procent in prijs en kostte 56,11 dollar per vat.