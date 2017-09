Meer schade door fraude in betaalverkeer

De schade als gevolg van fraude in het betaalverkeer door bijvoorbeeld gestolen betaalpassen, valse aanvragen of gesjoemel met automatische incasso’s loopt op. In de eerste zes maanden dit jaar steeg de totale schade hier met een kwart tot circa 6,8 miljoen euro ten opzichte van de tweede jaarhelft van 2016.

De grootste schadepost blijft de verloren en gestolen bankpas. Die bezorgden de banken een rekening van 1,8 miljoen euro, 14 procent meer dan een halfjaar geleden. Ook de kosten voor fraude met automatische incasso’s, handmatige betaalopdrachten en valse aanvragen van betaalpassen liepen op. De kosten voor bedrog met internetbankieren vielen wel lager uit.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Betaalvereniging Nederland, die met de cijfers kwamen, was de schade vorig jaar ,,historisch laag” waardoor een kleine toename nu tot relatief grote schommelingen leiden.