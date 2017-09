Oliereuzen voor rechter om klimaatverandering

Grote olie- en gasconcerns als Shell, ExxonMobil en BP worden door de Amerikaanse steden Oakland en San Francisco voor de rechter gesleept. Zij vinden onder meer dat de bedrijven moeten meebetalen aan waterkeringen die als gevolg van de stijgende zeespiegel nodig zijn om de steden in de nabije toekomst te beschermen tegen overstromingen.

De klagers houden het vijftal, de andere twee zijn Chevron en ConocoPhillips, grotendeels verantwoordelijk voor klimaatverandering doordat zij de afgelopen jaren aanhoudend investeerden in fossiele brandstoffen. De energiereuzen zouden vooraf van de gevaren en risico’s hebben geweten, maar niets hebben gedaan om de productie in te dammen of het verbruik van fossiele brandstoffen te beteugelen.