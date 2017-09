Ombouw winkels HEMA zal jaren duren

Winkelketen HEMA zal nog jaren nodig hebben om alle winkels om te bouwen tot de nieuwe formule. In Tilburg is donderdag de eerste grote winkel met de nieuwe inrichting geopend. Topman Tjeerd Jegen is optimistisch gestemd over hoe klanten de formule zullen ervaren.

De winkel in Tilburg is ingericht zoals de HEMA-zaken in het buitenland zijn vormgegeven. In landen als Spanje en Frankrijk heeft HEMA veel succes met de inrichting in zogenoemde ‘belevingswerelden’. Daarbij staan bijvoorbeeld alle damesproducten bij elkaar, in plaats van verdeeld over afdelingen voor kleding, lingerie en cosmetica. Ook de producten voor baby’s zoals rompers en speelgoed zijn bij elkaar te vinden.

Tilburg is een van de vijf grote zaken met de nieuwe inrichting, de andere staan in Antwerpen, Brussel, Veghel en Maassluis. HEMA heeft de formule met succes getest in kleinere vestigingen en nu worden de circa 250 grote winkels van het bedrijf op de schop genomen. Jegen erkent dat deze ombouwoperatie nog een behoorlijke tijd zal gaan duren, met grote investeringen. In totaal heeft HEMA bijna zevenhonderd winkels in zeven landen.

HEMA zet verder ook nog meer in op voedsel. Zo worden winkels uitgerust met een volledig restaurant voor ontbijt, lunch en avondeten, met bijvoorbeeld pasta en pizza op het menu. Ook komt er een soort caf├ę-inrichting, waar ontbijt en lunch worden aangeboden en komt er een afhaalmogelijkheid. Jegen benadrukt daarbij dat HEMA verse ingredi├źnten gebruikt voor zijn voedsel, dat ook vers wordt gemaakt in de winkel zelf. Wel blijft HEMA gewoon broodjes rookworst verkopen, zei de topman.

Het winkelbedrijf voert ook wijzigingen door bij kinderkleding. Zo komen de labels ‘jongens’ of ‘meisjes’ te vervallen en zal het kinderassortiment voortaan onder de noemer ‘Kids’ komen te vallen. Volgens Jegen sluit HEMA daarbij aan bij de maatschappelijke trend dat mensen meer zelf willen bepalen wat ze doen. ,,We gaan hun niet meer voorschrijven of een kledingstuk voor een meisje of een jongen is.”

De keten blijft volgens Jegen uiteraard nog wel gewoon roze en blauwe kinderkleren verkopen, ,,want meisjes kiezen meestal toch nog het vaakst voor een roze jurkje en jongens voor een blauw shirt”.

HEMA is al tien jaar eigendom van de Britse investeerder Lion Capital. Volgens Jegen is het mogelijk dat binnenkort wordt aangekondigd dat HEMA in de verkoop gaat. Volgende week donderdag komt de winkelketen met cijfers.