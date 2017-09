Financials in trek op Damrak

De aandelenbeurs aan het Amsterdamse Damrak ging donderdag licht omhoog. Ook de andere Europese beursgraadmeters stonden overwegend in het groen. Beleggers verwerkten het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve om de rente onveranderd te laten. Wel hintte de centrale bank op een renteverhoging in december.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 529,89 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 813,30 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen 0,2 en 0,4 procent. De Londense beurs zakte een fractie.

Grootste stijger in de AEX was Aegon met een winst van 2 procent. De verzekeraar profiteerde van het vooruitzicht van een hogere rente in de VS. Ook andere financiële bedrijven als ING en NN Group waren in trek met winsten van meer dan 1 procent.

Olie- en gasconcern Shell stond eveneens in de kopgroep met een plus van 1,1 procent. Staalfabrikant ArcelorMittal stond onderaan met een verlies van 1,3 procent.

De MidKap werd aangevoerd door kunstmestproducent OCI met een plus van 1,8 procent. Technologiegroep TKH sloot de rij met een min van 0,5 procent. Advies- en ingenieursbureau Arcadis won 0,2 procent na een opdracht van de gemeente Den Haag en vijf Haagse woningcorporaties.

Op de lokale markt zakte Veon ruim 3 procent. Het Noorse telecombedrijf Telenor gaat opnieuw een deel van zijn belang in het in Amsterdam genoteerde telecomconcern verkopen.

In Frankfurt bleef Commerzbank (plus 3,6 procent) profiteren van overnamegeruchten. De grootste bank van Italië, UniCredit, heeft volgens ingewijden interesse in een overname van de tweede bank van Duitsland. Als UniCredit (plus 1,1 procent) en Commerzbank inderdaad samengaan, ontstaat één van de grootste banken van Europa.

Hannover Re won 0,1 procent. De Duitse herverzekeraar zal zijn winstdoel voor dit jaar mogelijk niet halen als gevolg van forse schade door verschillende natuurrampen. Eerder gaf de grotere branchegenoot Munich Re (plus 0,7 procent) ook al een winstwaarschuwing vanwege de orkanen Harvey en Irma.

De euro was 1,1887 dollar waard, tegen 1,1998 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 50,63 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent in prijs en werd verhandeld voor 56,17 dollar per vat.