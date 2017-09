SnowWorld krijgt Belgische eigenaar

SnowWorld krijgt een Belgische eigenaar. Alychlo, het bedrijf van de bekende Vlaamse zakenman Marc Coucke, neemt een belang van 40 procent in de uitbater van skihallen over van de huidige topman Koos Hendriks. Omdat hij al 24 procent van de aandelen bezit, komt Coucke daarmee op een ruime meerderheid.

Alychlo betaalt Hendriks 9,50 euro per aandeel, wat bij elkaar neerkomt op een kleine 12 miljoen euro. Op de beurs in Amsterdam sloot het aandeel donderdag op 10,05 euro. Volgens Hendriks, die zelf na de transactie een belang overhoudt van 10 procent, is het bedrijf van plan een verplicht openbaar bod uit te brengen op de rest van de aandelen. Een biedprijs kon hij niet noemen.

Hendriks zei dat het besluit om te verkopen mede is ingegeven door zijn leeftijd. Hij wordt volgend jaar 69 en wil dan een stap terug doen. Uiterlijk in maart treedt hij terug als topman. Wel blijft hij aan als adviseur van het bedrijf.

Coucke ontvouwde vorig jaar plannen om in Durbuy in de Ardennen een nieuwe toeristische trekpleister uit de grond te stampen. Met sportieve activiteiten als wandelen, fietsen, klimmen en kajakken sluit ‘Couckeland’ volgens Hendriks prima aan bij waar SnowWorld al jaren mee bezig is.