Tusk belegt top over euro in december

EU-president Donald Tusk roept de regeringsleiders in december bijeen voor een ,,eurotop” over de toekomst van de munt. Ook de EU-landen die de euro nog niet hebben ingevoerd krijgen een uitnodiging, behalve het vertrekkende Verenigd Koninkrijk.

Besluiten over de geleidelijke versterking van de economische en monetaire unie, de afronding van de bankenunie, een Europees depositogarantiestelsel en de mogelijke omvorming van het Europese noodfonds ESM tot een Europees Monetair fonds zijn volgens Tusk noodzakelijk.

Verder is ,,nog veel discussie” nodig over ideeën als een Europese minister van Financiën en een aparte begroting voor de eurolanden, schrijft Tusk in zijn uitnodigingsbrief voor de ‘digitale top’ die volgende week in de Estse hoofdstad Tallinn wordt gehouden. Hij wil dat de leiders uiterlijk in juni volgend jaar ,,concrete besluiten” nemen over al deze thema’s.

De laatste eurotop werd gehouden in de zomer van 2015. Toen sloten de leiders van de eurolanden een akkoord met Griekenland over de voorwaarden voor nieuwe financiële steun in ruil voor hervormingen en bezuinigingen.